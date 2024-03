Veru Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Die technische Analyse der Veru-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 0,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 USD lag, was einem Unterschied von -28,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,53 USD, was einem Anstieg von +20,75 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, mit einem RSI7-Wert von 33,33 und einem RSI25-Wert von 37,68, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt hingegen eine positive Tendenz. Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotential von 1306,25 Prozent suggeriert.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Veru-Aktie, mit neutralen Signalen aus der technischen Analyse und dem RSI, einer negativen Anlegerstimmung und einer positiven Analysteneinschätzung.