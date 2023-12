Veru Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite für Veru 0 Prozent, was 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Veru eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Veru besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Somit erhält Veru insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Veru-Aktie beträgt derzeit 92, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird Veru weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Veru.

Im vergangenen Jahr erzielte die Veru-Aktie eine Rendite von -90,34 Prozent, was 244,39 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 665,02 Prozent, wobei Veru aktuell 755,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.