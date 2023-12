Veru Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Der Aktienkurs von Veru hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" als schlecht erwiesen. Mit einer Rendite von -90,34 Prozent liegt Veru mehr als 244 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 665,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Veru mit 756,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Veru-Aktie alle 2 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden. Daraus ergibt sich im Durchschnitt ebenfalls ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 11,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1413,16 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,76 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Veru somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Veru von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen hervorgeht. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite für Veru beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Gesamtbewertung von Veru ergibt sich somit aus den verschiedenen Einschätzungen von Rendite, Analysten und Anleger-Stimmung. Dieses Gesamtbild zeigt, dass Veru in den genannten Bereichen schlecht abschneidet.