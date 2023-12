Vertu Motors Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Forest Road Acquisition Corp II":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vertu Motors beträgt das aktuelle KGV 10. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt bei 32. Fundamentaldaten zeigen somit, dass Vertu Motors unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vertu Motors aktuell bei 68,93 GBP. Der Aktienkurs selbst ging bei 69,1 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +0,25 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 78,15 GBP liegt, ergibt sich eine Differenz von -11,58 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in technischer Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Vertu Motors bei 87,57 Prozent und damit mehr als 84 Prozent darüber. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,61 Prozent. Auch hier liegt Vertu Motors mit 83,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie von der Redaktion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Vertu Motors aktuell bei 3,04 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent, was einer Differenz von -1,24 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.