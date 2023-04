Vertrieb der Zukunft: RWKMP® Unternehmensberatung geht mit neuem Coaching-Programm an den Start

Münster (ots) -Die RWKMP® Unternehmensberatung wartet nun neben dem bisherigen Beratungsangebot auch mit einem exklusiven Coaching auf. Wie Geschäftsführer Sascha Röwekamp berichtet, soll das neue Coaching-Programm "Vertrieb der Zukunft" Inhaber von Autohäusern künftig noch besser dabei unterstützen, Erfolgskonzepte für den hybriden Vertrieb zu schaffen. In acht Schritten führt der Experte seine Coachees auf dem Weg vom Ist-Zustand zu einem Vertriebsmodell, das auch in Zeiten von Digitalisierung und Direktvertrieb konkurrenzfähig bleibt - und damit in den Vertrieb der Zukunft.Geschäftsführer Sascha Röwekamp: "Aktuell steht die Autobranche vor enormen Herausforderungen: Händler steigen in den Direktvertrieb ein, Kunden wandern vermehrt zu digitalen Anbietern ab und die Medien sprechen schon jetzt vom Autohaussterben. Diese Entwicklungen verunsichern Mitarbeiter in Autohäusern, während Führungskräfte vielerorts zu stark im Tagesgeschäft verstrickt sind, um an Lösungsansätzen zu feilen. Zudem glauben viele Geschäftsführer, ein Autohaus müsse sich neu erfinden, um mit der neuen Konkurrenz mithalten zu können. Wir von der RWKMP® wollen unseren Kunden zeigen, dass es auch anders geht - und das, ohne alles umkrempeln zu müssen."Mit seinem "Vertrieb der Zukunft"-Coaching-Programm bringt Experte Sascha Röwekamp das erste Coaching dieser Art im gesamten DACH-Raum an den Start. Sein Ziel ist es, Autohäusern durch innovative Strategien dabei zu helfen, sich in den Vertrieb der Zukunft zu entwickeln und so ihr Bestehen am Markt zu sichern.Die ersten vier Schritte des Programms stellen das Fundament dar: Geschäftsführer lernen zuerst, wie sie ein ideales Verkäufer-Mindset fördern und die Stärken ihrer Führungskräfte bestmöglich einsetzen. Auch unübersichtliche Abläufe werden im Coaching der RWKMP® Unternehmensberatung konsequent überarbeitet, sodass die Geschäftsprozesse dauerhaft reibungslos laufen. Anschließend führt Röwekamp seine Coachees in seine eigens entwickelte GOLF+-Methode ein, die das Erfolgsrezept für Autohäuser darstellt. Der weitere Programmablauf baut auf diesen Bausteinen auf, um Performance-Strukturen zu entwickeln und digital Fuß zu fassen. So werden die Coachees in die Themenbereiche Branding und Onlinemarketing eingeführt und erarbeiten Strategien, um ihr Autohaus als eigene Marke zu etablieren. Den Abschluss bilden datengesteuerte Geschäftsmodelle und schlussendlich die Transformation in den Vertrieb der Zukunft.Anders als die meisten Vertriebscoaches hat Sascha Röwekamp seine Wurzeln in der Branche, an die sich auch sein Angebot richtet. Nach einer Ausbildung zum Automobilkaufmann arbeitete er mehr als fünfzehn Jahre für verschiedene Autohändler und stieg vom Verkäufer zum Prokuristen auf, bevor er schlussendlich in der Geschäftsleitung einer der größten deutschen Autohausketten tätig war. Die Erfahrungen aus dieser Zeit gibt er seit 2021 mit seinem eigenen Unternehmen an die Inhaber von Autohäusern weiter."Uns bei RWKMP® ist es wichtig, dass wir unseren Kunden und Coachees nicht nur Wissen vermitteln oder für sie alles regeln, sondern gemeinsam mit ihnen sinnvolle Lösungen erarbeiten. Wir wissen aus Erfahrung, dass jedes Autohaus verschieden ist - deshalb muss auch die Lösung seiner Probleme immer individuell zugeschnitten sein", so Sascha Röwekamp.Termine für ein Strategiegespräch zum "Vertrieb der Zukunft" können schon jetzt unter https://RWKMP®.de/jetzt-zukunft-gestalten/ (https://rwkmp.de/jetzt-zukunft-gestalten/) angefragt werden.Pressekontakt:Röwekamp GmbHVertreten durch Sascha Röwekamphttps://rwkmp.dezukunft@rwkmp.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sascha Röwekamp, übermittelt durch news aktuell