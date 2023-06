Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund: Fasshauer zur Personalgewinnung

Berlin (ots) -"Die Generation der Babyboomer geht nun sukzessive in den Ruhestand. In der Folge steigt die Zahl der Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung und gleichzeitig verlassen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem altersbedingt unser Haus", erläuterte Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, auf der heute in Lübeck-Travemünde tagenden Vertreterversammlung.Fachkräftemangel bei der Deutschen Rentenversicherung Bund"Der vor allem demografisch begründete allgemeine Fachkräftemangel erschwert die Personalgewinnung, denn die Konkurrenz ist groß", so Fasshauer. Auch habe die Wechselbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den letzten 20 Jahren zugenommen, erleichtert auch durch die Möglichkeiten des hybriden Arbeitens.Deutsche Rentenversicherung Bund als attraktive Arbeitgeberin"Wir wollen die Deutsche Rentenversicherung Bund daher noch sichtbarer und bekannter machen und damit unsere Attraktivität als Arbeitgeberin steigern", sagte Fasshauer. Da das Image einer Firma von innen nach außen getragen werde, seien gute Arbeitsbedingungen und die Einstellung der Beschäftigten wichtig. "Es soll auf unterschiedliche Art und Weise regelmäßig spürbar werden, dass wir Mitarbeitende wahrnehmen und uns für sie interessieren", so Fasshauer. Denn unsere Mitarbeitenden sollen sich mit ihrer Arbeitgeberin identifizieren können. "Die interne Akzeptanz ist von entscheidender Bedeutung", ist sich Fasshauer sicher.Fasshauer wies auch darauf hin, dass die Marketing-Kampagnen zur Personalgewinnung Wirkung zeigten. "Mit unsere Marketing-Kampagnen zum Recruiting neuer Mitarbeitender und zur Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades haben wir bereits sowohl bei den Nachwuchskräften als auch in der IT die Einstellungszahlen steigern können", sagte Fasshauer. Im Jahr 2024 werde die Deutsche Rentenversicherung Bund voraussichtlich mehr als 1.000 Nachwuchskräfte einstellen. Diese könnten dann beim Testsieger ihre Ausbildung starten, denn im Rahmen der Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" sei die Deutsche Rentenversicherung Bund als Branchensieger für den Öffentlichen Dienst ausgezeichnet worden.Stephan Fasshauers vollständiger Bericht an die Vertreterversammlung kann auf www.deutsche-rentenversicherung-bund.de abgerufen werden.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell