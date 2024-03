Vertrauen in Kryptowährungen fördern: Bybit-CEO plädiert für Integrität und Zusammenarbeit auf der DACOM Singapore

Dubai, Vae, 25. März 2024 (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Volumen, freut sich, die wichtigsten Erkenntnisse mitzuteilen, die ihr Mitbegründer und CEO, Ben Zhou, während seiner Teilnahme an einer Keynote-Sitzung auf der DACOM Singapore 2024 mitgeteilt hat. Zhou ging in seinen Beiträgen auf den strategischen Fokus von Bybit auf die Benutzererfahrung, das Engagement für die Marktintegrität und die proaktive Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden inmitten der sich entwickelnden Landschaft der Kryptowährungsbranche ein.Beseitigung von Missverständnissen und Förderung des VerständnissesZhou ging auf verbreitete Missverständnisse im Zusammenhang mit dezentralem Finanzwesen (DeFi) und dessen Beziehung zu traditionellen Finanzsystemen ein. Er hob die Bemühungen der Branche hervor, die Kluft zu überbrücken und mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, und betonte das Wertversprechen von Kryptowährungen als Wahlmöglichkeit, insbesondere für Regionen, in denen die traditionellen Finanzinfrastrukturen Probleme haben.Navigieren im regulatorischen TerrainZhou bekräftigte die proaktive Haltung von Bybit gegenüber der Regulierungsbehörde und betonte die Bedeutung eines konstruktiven Dialogs und der Einhaltung verschiedener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Er betonte die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Marktintegrität und der Verhinderung manipulativer Praktiken, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bybit sich auf die Betreuung institutioneller Kunden konzentriert.Institutionelle Anpassungsfähigkeit und BranchenausblickZhou gab Einblicke in die künftige Entwicklung der Branche und prognostizierte einen weiteren Anstieg der Beteiligung institutioneller Anleger und einen wachsenden Trend zur Selbstverwahrung bei Privatanlegern. Er betonte, wie wichtig eine flexible Entscheidungsfindung und Anpassungsfähigkeit sind, um sich in der dynamischen Landschaft zurechtzufinden, und unterstrich das Engagement von Bybit, sich mit den Marktanforderungen weiterzuentwickeln.Hybride Lösungen und Interoperabilität in DeFiZhou betonte die dynamische Entwicklung des dezentralisierten Finanzwesens und erklärte: „Die Landschaft ist nicht nur durch vollständige Dezentralisierung oder vollständige Zentralisierung definiert. Vielmehr gibt es ein vielfältiges Spektrum an hybriden DeFi-Modellen." Er unterstrich die Entwicklung der Branche in Richtung Vernetzung und Interoperabilität und betonte, dass hybride Lösungen bei der Überbrückung konventioneller und dezentraler Finanzsysteme eine zentrale Rolle spielen.Gemeinsame WachstumsinitiativenZhou wies erneut auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden, insbesondere den Zentralbanken, hin, um die Genehmigungsverfahren zu erleichtern und Innovationen im Bereich der Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Er räumte ein, dass die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Ländern eine Herausforderung darstellt, und betonte, dass die Zusammenarbeit und die Einhaltung der Vorschriften unerlässlich sind, um das Wachstum und die Legitimität der Branche zu fördern.Eine stabile Zukunft für Kryptowährungen gestaltenDie Teilnahme von Bybit an der DACOM Singapore 2024 ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, die Nutzererfahrung zu verbessern, regulatorische Herausforderungen zu bewältigen und die kontinuierliche Entwicklung des Kryptowährungsökosystems voranzutreiben.#Bybit / #TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen mit 25 Millionen Nutzern. Sie wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Community-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.comWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie bitte: Den Communities und sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YoutubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2368336/Fostering_Trust_Crypto_Bybit_CEO_Advocates_Integrity___Collaboration_DACOM.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4607096/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vertrauen-in-kryptowahrungen-fordern-bybit-ceo-pladiert-fur-integritat-und-zusammenarbeit-auf-der-dacom-singapore-302097852.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuell