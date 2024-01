Vertrag von Siemens-Chef soll im Sommer verlängert werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Siemens-Vorstandschef Roland Busch kann sich wohl auf eine zweite Amtszeit einstellen. Aufsichtsräte der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite befürworten einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge (Mittwochsausgabe) eine Vertragsverlängerung.Die formale Entscheidung solle im Frühsommer oder Sommer getroffen werden. Buschs Vertrag läuft noch bis Ende März 2025.

Eine Verlängerung ist frühestens ein Jahr vor Ablauf möglich.In der Geschäftsordnung von Siemens heißt es: "Die Mitglieder des Vorstands sollten in der Regel nicht älter als 63 Jahre sein." Roland Busch erreicht die Grenze im Herbst 2027. Das sei aber kein Hinderungsgrund, hieß es in Aufsichtsratskreisen.Auch Investoren unterstützen vor der Hauptversammlung in der kommenden Woche eine Verlängerung. "Herr Busch kann aus unserer Sicht gerne weitermachen", sagte Fondsmanagerin Vera Diehl von Union Investment. "Er hat als CEO einen guten Job gemacht."

