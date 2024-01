Vertiv Holdings Co Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Vertiv war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab jedoch auch negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer neutralen Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Vertiv daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Vertiv liegt bei 88,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Vertiv-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +50,61 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen eine geringere Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vertiv-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Vertiv-Aktie aktuell insgesamt als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -62,15 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Vertiv insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analysteneinschätzung.