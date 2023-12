Vertiv Holdings Co Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Vertiv betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 33,9 Punkten, was bedeutet, dass Vertiv weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Wert von 33,95, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Vertiv-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Vertiv-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -64,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und letztendlich zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die charttechnische Entwicklung der Vertiv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 49,22 USD liegt. Dies führt zu einem positiven Rating für die Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (42,23 USD) zeigt eine positive Abweichung vom letzten Schlusskurs (+16,55 Prozent). Insgesamt wird die Vertiv-Aktie auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Vertiv-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Vertiv beschäftigt hat. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.