Vertiv Holdings Co Aktie: Immer mit der Ruhe

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Vertiv zeigt ein gemischtes Bild. In den letzten Tagen überwogen grundsätzlich positive Meinungen, allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vertiv daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch von den Analysten wird die Vertiv-Aktie aktuell positiv bewertet, mit insgesamt 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 17,33 USD, was ein Abwärtspotential von -62,15 Prozent bedeutet. Dementsprechend erhält Vertiv in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Bei Vertiv zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Vertiv derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI im neutralen Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Vertiv-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl die Stimmung in den sozialen Medien, die Analystenbewertungen, die Internetkommunikation als auch die technische Analyse auf eine eher negative Einschätzung für Vertiv hindeuten. Anleger sollten daher die Entwicklungen in den kommenden Tagen genau beobachten.