Vertiv Holdings Co Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Vertiv liegen 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17,33 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 48,54 USD einem potenziellen Rückgang um 64,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Empfehlung von Seiten der Analysten.

In Bezug auf die Anleger wurde Vertiv in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Laut Auswertung diverser sozialer Medien herrscht eine neutrale Stimmung unter den privaten Nutzern. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Vertiv auf 7-Tage-Basis liegt bei 53,05, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 39,16. Somit erhält Vertiv ein neutrales Rating in diesem Bereich.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Die Kommunikation über Vertiv blieb weitgehend neutral, was zu einer neutralen Bewertung seitens der Redaktion führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Vertiv aktuell eine neutrale Bewertung von Analysten, Anlegern und in den sozialen Medien erhält. Dies spiegelt sich auch in den neutralen RSI-Werten wider und deutet auf eine ausgeglichene Stimmung rund um die Aktie hin.