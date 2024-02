Vertiseit ABries B Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Vertiseit liegt bei 30,91, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für die Vertiseit bei 44, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 22,59 SEK für den Schlusskurs der Vertiseit-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 25,4 SEK, was einem Unterschied von +12,44 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (24,2 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +4,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Vertiseit-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Vertiseit in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Vertiseit. Die Diskussionen drehten sich vor allem um positive Themen, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Vertiseit von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält. Insgesamt wird Vertiseit für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.