Vertiseit ABries B Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Vertiseit in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Vertiseit abgegeben. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Vertiseit festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher bekommen diese Kriterien eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Vertiseit für diese Stufe daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 23,56 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,7 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 21,93 SEK, was einen Abstand von +8,07 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält Vertiseit daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vertiseit momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,48 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Vertiseit damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.