Vertical International Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Vertical-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,15 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,139 HKD, was einem Unterschied von -7,33 Prozent entspricht, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,14 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -0,71 Prozent abweicht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Vertical.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vertical-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 55,56 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI-Wert von 55 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Vertical wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine auffälligen positiven oder negativen Ausschläge und führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Alles in allem ergibt sich also eine neutrale Einschätzung aus verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment für die Aktie von Vertical.