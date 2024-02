Vertical International Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Vertical eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vertical daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird oft im Finanzmarkt verwendet. Vertical erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,74 Punkten, was bedeutet, dass die Vertical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 49,3, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Vertical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,246 HKD liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +44,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 HKD) wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der aktuelle Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+11,82 Prozent Abweichung).

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Vertical in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Vertical daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.