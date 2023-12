Vertical Explorations-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Der kanadische Bergbauunternehmer Vertical Exploration wird über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet. Die Analyse ergibt, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für Vertical Exploration die Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf die Sentiment und Buzz.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Vertical Exploration liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Beim RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt sich ein Wert von 44,44, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf den Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,065 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50, der für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,07 CAD aufweist, ergibt sich ein Abstand von -7,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Stimmungen in Bezug auf Vertical Exploration. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Vertical Exploration hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.