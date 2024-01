Vertical Explorations Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI für die Vertical Exploration liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Auch hier wird die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Für die Vertical Exploration wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich für die Vertical Exploration-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,055 CAD, was einen Unterschied von -21,43 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 CAD liegt mit einem Unterschied von -8,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Vertical Exploration ist insgesamt besonders negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergeben sich also neutral Bewertungen für die Relative Strength Index, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Anleger-Stimmung für die Vertical Exploration-Aktie.

