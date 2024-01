Vertical Explorations Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Vertical Exploration hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,055 CAD, was einem Unterschied von -21,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-8,33 Prozent) eine negative Entwicklung, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Vertical Exploration-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Vertical Exploration. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Entwicklung auf, weshalb hier eine insgesamt "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild festgestellt wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist hingegen insgesamt besonders negativ. Zwar standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, dennoch erhält die Aktie hier insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vertical Exploration-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 60 in Richtung einer neutralen Situation. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".