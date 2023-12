Vertical Aerospace Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Vertical Aerospace eine positive Veränderung in der Stimmung der Anleger in den sozialen Medien festgestellt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, weshalb das Rating insgesamt auf "Gut" bleibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,46 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,747 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -48,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,84 USD, was zu einem Abstand von -11,07 Prozent führt und ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vertical Aerospace liegt der RSI7 bei 49,07 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 53,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerten Vertical Aerospace in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung mit "Gut" bewertet.

Diese Analysen zeigen, dass die Stimmung der Anleger und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung bei Vertical Aerospace hindeuten.