Vertical Aerospace Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vertical Aerospace diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich. Somit erhält die Vertical Aerospace-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vertical Aerospace liegt derzeit bei 63,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls auf einen neutralen Wert hin (52,22). Somit wird die Vertical Aerospace-Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Vertical Aerospace von 0,688 USD eine Entfernung von -52,55 Prozent vom GD200 (1,45 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,82 USD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -16,1 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vertical Aerospace-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

