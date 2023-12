Vertical Aerospace Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwölf Monaten hat Vertical Aerospace insgesamt eine Analystenbewertung erhalten, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 169,54 Prozent bedeutet. Dies wird als eine "Gut"-Empfehlung angesehen. Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,742 USD 50,2 Prozent unter dem GD200 liegt und somit als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,89 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -16,63 Prozent beträgt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Vertical Aerospace wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal wider - in den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft und die Aktie von Vertical Aerospace wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.