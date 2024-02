Vertex Resource Aktie: Das wird teuer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vertex Resource liegt mit 25,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dieser niedrigere Wert deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint als andere. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Vertex Resource derzeit mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Vertex Resource liegt bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Zeitraum basiert, liegt bei 47,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Vertex Resource daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv bezüglich Vertex Resource. Anleger haben hauptsächlich positive Diskussionen geführt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung basierend auf fundamentalen Kriterien und Anleger-Sentiment, trotz der "Schlecht"-Bewertungen in den anderen Kategorien.