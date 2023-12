Vertex Resource Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Vertex Resource wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor betrachtet. Dabei liegt die Rendite von Vertex Resource mit 2,7 Prozent über der durchschnittlichen Performance, was eine positive Entwicklung darstellt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" erreichte die Aktie eine mittlere Rendite von 0,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Vertex Resource mit 2,33 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Vertex Resource auf 0,39 CAD beziffert, während der Aktienkurs selbst 0,38 CAD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,56 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,4 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit -5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Vertex Resource mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,45 auf Basis der heutigen Notierungen 33 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (37,85). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Vertex Resource liegt mit einer Ausprägung von 50 im neutralen Bereich, was auch für den RSI25 mit einem Wert von 51,61 gilt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild ein Rating "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass Vertex Resource in den verschiedenen Analysen überwiegend neutral bewertet wird, wobei die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist.

