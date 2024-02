Vertex Resource Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Vertex Resource-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,39 CAD liegt. Dieser Wert entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen neutralen Trend hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der ebenfalls bei 0,39 CAD liegt. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,11 auf eine Unterbewertung hin, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ein KGV von 30,05 haben. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 40 und zeigt somit keine überkauften oder überverkauften Signale. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was auf eine gute Einstufung hindeutet. Die insgesamt positive Anleger-Stimmung führt zu einer guten Gesamtbewertung des Wertes.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen, fundamentalen und Anleger-Stimmungs-Indikatoren eine neutrale bis positive Bewertung der Vertex Resource-Aktie.