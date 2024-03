Vertex Resource Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Vertex Resource zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -7,32 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 5,16 Prozent, wobei Vertex Resource mit 12,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Vertex Resource-Aktie ein Durchschnitt von 0,39 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,395 CAD (+1,28 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vertex Resource im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,11 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,11 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist Vertex Resource im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,45 gehandelt, wodurch sich ein Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,74 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.