Vertex Resource Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Vergleich des Branchenaktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -17,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Vertex Resource um 19,39 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,5 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -3,02 Prozent, und Vertex Resource liegt aktuell 14,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,39 CAD für die Vertex Resource-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,4 CAD, was einem Unterschied von +2,56 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,41 CAD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-2,44 Prozent), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Vertex Resource also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Vertex Resource wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass Vertex Resource weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Vertex Resource in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Vertex Resource, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.