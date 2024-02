Vertex Resource Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Vertex Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche durchschnittlich um 5,27 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -9,02 Prozent für Vertex Resource im Branchenvergleich führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,55 Prozent im letzten Jahr, und Vertex Resource verzeichnete eine Unterperformance von 6,3 Prozent gegenüber diesem Durchschnittswert. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating für Vertex Resource in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vertex Resource-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,39 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,4 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier eine Abweichung von +2,56 Prozent festgestellt wurde. Insgesamt erhält die Vertex Resource-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt sich, dass die Stimmung für Vertex Resource in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Vertex Resource führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, wird Vertex Resource im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) als unterbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,78, was einem Abstand von 13 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,71 entspricht. Auf fundamentaler Basis resultiert daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Vertex Resource.