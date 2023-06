Vertex: Potenzielles Kursziel von 342,84 EUR

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Vertex wird von Analysten als zu niedrig angesehen. Das mögliche Kursziel liegt bei +7,63% des aktuellen Preises.

• Vertex verzeichnete am 23.06.2023 eine -0,33%ige Veränderung.

• Das potentielle Kursziel für Vertex beträgt 342,84 EUR.

• Die Guru-Bewertung von Vertex bleibt bei 4,06.

Gestern hat die Aktie von Vertex einen Rückgang um -0,33% im Finanzmarkt erfahren und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage deuten auf einen neutralen Trend hin.

Es ist fraglich ob dies eine Entwicklung ist,welche Analysten in Bankhäusern erwartet haben oder nicht. Was jedoch klar ist: Die Stimmung in Bezug auf diese Investitionsmöglichkeit ist positiv.

Zu diesem Zeitpunkt beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Vertex ungefähr 342,84 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung diverser...