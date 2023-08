Vertex: Potenzial von +8,52% - Kursziel bei 348,35 EUR

Die Aktie von Vertex wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 348,35 EUR. Dies würde Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +8,52% eröffnen.

• Vertex legt um +0,09% zu

• Guru-Rating beträgt nun 4,06 nach vorherigen Wert

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +64,52%

Obwohl Vertex am gestrigen Tag eine eher neutrale Kursentwicklung (+0,09%) verzeichnete und sich dies in den vergangenen fünf Handelstagen fortsetzte (+0,78%), scheint die Stimmung unter Bankanalysten eindeutig positiv auszufallen. So empfehlen aktuell insgesamt 20 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

13 Experten gehen sogar so weit zu sagen: “Kaufen”. Weitere sieben bewerten das Papier ebenfalls positiv mit “Kauf”-Rating. Der Rest sieht es neutral (11 Experten) oder negativ (1 Experte)....