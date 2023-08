Vertex: Potenzial von +10,14% auf mittelfristige Sicht - Kursziel bei 344,74 EUR

Die Aktie von Vertex verzeichnete gestern eine negative Performance am Finanzmarkt mit einem Rückgang um -0,11%. Nach fünf Handelstagen in Folge zeigt sich somit ein Minus von -3,76%, was den Markt derzeit eher pessimistisch stimmen lässt.

Trotzdem sind die Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel für Vertex bei 344,74 EUR liegt. Sollte diese Vorhersage eintreffen, würde dies Investoren ein klares Kurspotenzial von +10,14% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es bleibt abzuwarten wie sich der Trend weiterentwickelt.

Dennoch sehen insgesamt 64,52% der 31 befragten Analysten die Aktie positiv und empfehlen einen Kauf (13) oder geben zumindest eine Halteposition (11) ab. Nur sieben Experten bewerten Vertex als Kauf mit Optimismus aber ohne Euphorie.

Abgerundet wird diese...