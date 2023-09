Vertex: Potenzial für Kursanstieg um 8,08% auf 354,24 EUR

Die Vertex-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 354,24 EUR – ein Plus von +8,08% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Am 18.09.2023 stieg der Aktienkurs um +1,24%

• Guru-Rating erhöht sich von 4,06 auf jetzt ebenfalls 4,06

• Von insgesamt 31 Analysteneinschätzungen fallen die meisten (64%) positiv aus

In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen bereits einen Anstieg von +2,09% vorweisen und gestern erneut einen Aufschwung von +1.24%. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf: So empfehlen aktuell 13 Experten “Strong Buy” und sieben weitere “Buy”. Elf gehen mit einem “Hold”-Rating an den Start.

Das Guru-Rating bestätigt diesen Trend mit einer unveränderten Bewertung von nunmehr auch 4,06.

Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und gibt keine...