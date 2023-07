Vertex: Potenzial für Kursanstieg - 342,54 EUR als Ziel

Die Aktie von Vertex wird von Experten derzeit unterschätzt und weist ein erhebliches Kurspotenzial auf. Das Kursziel beträgt 342,54 EUR.

• Am 04.07.2023 blieb Vertex stabil bei 0,00%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 342,54 EUR

• Guru-Rating unverändert bei starkem Kauf mit Wertung von 4,06

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Vertex eine Null-Performance, was sich in einer wöchentlichen Rendite von -0,91% ausdrückt. Der Markt zeigt daher im Moment eine relative Neutralität.

Allerdings scheinen die Analysten in Bankhäusern diese Entwicklung nicht erwartet zu haben und sind weitgehend optimistisch gestimmt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf einen Betrag von ca. 342,54 EUR für das Unternehmen Vertex.

Sollte dieses Ziel erreicht werden können Investoren somit ein...