Vertex Minerals Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Vertex Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,08 AUD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,12 AUD) liegt mit einem Abweichung von -33,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Vertex Minerals gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Vertex Minerals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert liegt bei 94,12, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 72,32 ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dies ergibt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Vertex Minerals. Die Stimmungsanalyse deutet daher auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält Vertex Minerals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.