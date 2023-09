Vertex: Kursziel von 355,49 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Vertex um +0,42% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte sie eine positive Performance von insgesamt +1,40%, was auf eine aktuelle Marktoptimismus hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde durchschnittlich bei 355,49 EUR angesetzt. Dies entspricht einem möglichen Anstieg um +7,38%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Derzeit empfehlen 13 Bankanalysten einen starken Kauf und weitere 7 Experten raten zum Kauf. Die Bewertung “halten” vergeben insgesamt 11 Analysten. Der Anteil der optimistischen Experteneinschätzungen beträgt damit +64,52%.

Zuletzt lag das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bei einer Bewertung von 4,06 nach zuvor ebenfalls 4,06.