Vertex: Kursziel steigt auf 355,49 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Vertex-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +5,80% über dem aktuellen Preis.

• Am 20.09.2023 legte Vertex um +0,23% zu

• Das Kursziel von Vertex beträgt 355,49 EUR

• Das Guru-Rating von Vertex ist nun bei 4,06 nach zuvor ebenfalls 4,06

Gestern konnte die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens am Markt ein Wachstum von +0,23% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen – einer vollständigen Woche – beläuft sich das Plus bereits auf +2,77%. Der Markt zeigt sich somit aktuell relativ optimistisch.

Ob diese Entwicklung auch in Bankhäusern erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls scheint eindeutig positiv zu sein.

Das Kursziel für Vertex liegt derzeit bei 355,49 EUR. Im Durchschnitt sehen Bankanalysten mittelfristig ein Potenzial von +5,80%, falls sie Recht...