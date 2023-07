Vertex: Kursziel liegt um knapp 6% über aktuellem Wert

Die Aktie von Vertex wird nach Einschätzungen von Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 332,53 EUR und liegt somit um +5,87% höher als der gegenwärtige Wert.

• Vertex legte am 14.07.2023 um +1,07% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06

• Überwiegend neutrales Rating “halten” mit positiver Tendenz

Am gestrigen Handelstag konnte die Vertex-Aktie ein Plus von +1,07% verbuchen und verzeichnete somit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +2,40%. Der Markt scheint zurzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten eine derart positive Entwicklung erwartet haben dürften, ist das mittelfristige Kursziel für die meisten Bankanalysten bei 332,53 EUR angesetzt – was einem potenziellen Gewinn von fast 6% entspricht. Von insgesamt 31 Experteneinschätzungen...