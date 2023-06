Vertex: Kursziel liegt bei 340,89 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Vertex eine positive Entwicklung von +0,31% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus sogar +1,41%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 340,89 EUR.

• Am 29.06.2023 mit einer positiven Kursentwicklung von +0,31%

• Mittelfristiges Kursziel bei 340,89 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich mit einem Wert von 4,06

13 Bankanalysten stuften die Aktie als starken Kauf ein und weitere sieben Experten empfehlen ebenso einen Kauf. Elf weitere Analysten halten aktuell an ihren Positionen fest. Der Anteil der Optimisten unter ihnen beträgt satte +64,52%. Das Guru-Rating bleibt unverändert und befindet sich weiterhin auf dem Wert “Guru-Rating ALT”.