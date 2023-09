Vertex: Kursziel bei 354,24 EUR - Potenzielles Kurswachstum von +9,00%

Die Aktie von Vertex hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Aufschwung von +1,23% verzeichnet und erreichte gestern eine positive Entwicklung von +0,39%. Es scheint also derzeit relativ optimistisch am Markt zu sein. Eine Analyse durch Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel für Vertex bei 354,24 EUR. Diese Einschätzung ermöglicht Investoren ein potenzielles Wachstum des Kurses um etwa +9,00%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

• Die Aktie erlangte gestern eine positive Entwicklung von +0,39%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 354,24 EUR

• Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Bewertung liegt aktuell bei +64,52%

• “Guru-Rating” beträgt nun 4,06

Derzeit bewerten insgesamt 31 Experten die Aktie von Vertex. Von diesen halten sich elf für...