Die Aktie von Vertex hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Minus von 0,16% verzeichnet. Dennoch sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie deutlich höher: Das mittelfristige Kursziel beträgt durchschnittlich 354,24 EUR – was einer Steigerung um +9,59% entspricht.

Aktuell bewerten 13 der befragten Analysten die Vertex-Aktie als “starken Kauf”, sieben weitere geben eine Empfehlung zum Kauf ab. Die Einschätzungen weiterer elf Experten fallen neutral aus mit einem Rating von “halten”. Insgesamt sind damit +64,52% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zu beachten ist das Guru-Rating von Vertex, welches zuletzt auf einem Wert von 4,06 lag und somit ebenfalls positiv zu bewerten ist.