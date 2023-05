Vertex: Kursziel bei 346,06 EUR

Die Aktie von Vertex wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 346,06 EUR mit einem möglichen Renditepotenzial von +12,49%.

• Am 26.05.2023 fiel die Kursentwicklung um -0,79%.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,07.

In den letzten fünf Handelstagen hat Vertex eine negative Entwicklung verzeichnet und insgesamt -2,94% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig pessimistisch zu sein.

Vor diesem Hintergrund sind zwölf Bankanalysten davon überzeugt, dass es sich lohnt in diese Aktie zu investieren und empfehlen einen Kauf. Acht weitere Experten teilen ebenfalls diesen Optimismus und bewerten die Aktie als “Kauf”. Zehn Analysten favorisieren ein “Halten”. Insgesamt ist der Anteil optimistischer Analysten hoch (+66,67%).

Das traditionelle Trend-Indikator...