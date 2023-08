Vertex: Kursziel bei 344,74 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Vertex hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,30% verzeichnet und gestern weitere +1,06%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Insgesamt sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Vertex bei 344,74 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +4,90%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht.

13 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 7 bewerten sie als “Kauf”. Insgesamt haben sich 11 Analysten mit “halten” positioniert. Damit liegt der Anteil der zumindest noch optimistischen Experten bei +64,52%.

Das Guru-Rating für Vertex beträgt nun 4,06 nach zuvor ebenfalls 4,06.