Vertex: Kursziel bei 343,32 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Vertex derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 343,32 EUR mit einem Potenzial von +7,68%.

• Am 06.07.2023: -0,42%

• Guru-Rating: bleibt gleich mit 4,06

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Vertex eine negative Entwicklung um -0,42%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Innerhalb der letzten fünf Handelstage hat sich das Ergebnis auf insgesamt -0,38% summiert.

13 Analysten sehen in dem Titel einen starken Kauf und sieben Analysten empfehlen ihn als “Kauf”. Ein Großteil (11) stellt das Rating “halten” aus, während der Optimismus aller Analystengruppen zusammengefasst bei +64,52% liegt.

Zuletzt lag das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unverändert bei 4,06 Punkten.