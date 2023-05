Vertex: Kursziel 343,05 EUR - Aktie nicht richtig bewertet

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Vertex aktuell nicht korrekt bewertet wird. Das wahre Kursziel beträgt +8,51% mehr als der gegenwärtige Preis.

• Am 22.05.2023 stieg der Wert von Vertex um +0,11%

• Das durchschnittliche Kursziel für Vertex liegt bei 343,05 EUR

• Guru-Rating für Vertex bleibt bei 4,07

Am letzten Handelstag hat sich die Aktie von Vertex am Finanzmarkt um +0,11% verbessert und summierte eine negative wöchentliche Performance in Höhe von -0,89%. Die heutige Marktstimmung ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beläuft sich auf 343,05 EUR laut Durchschnittsbewertungen verschiedener Bankanalysten und bietet Investoren ein Potenzial in Höhe von +8,51%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Aussicht angesichts des kürzlichen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen zwölf...