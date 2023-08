Vertex: Kurspotenzial von fast 9%

Die Aktie von Vertex ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 344,47 EUR mit einem Potenzial von +8,98% für Investoren.

• Vertex hat am 11.08.2023 um +0,36% zugelegt

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,06

Gestern verzeichnete Vertex eine positive Entwicklung am Finanzmarkt (+0,36%), was sich in einer wöchentlichen Steigerung von +0,96% widerspiegelt. Die generelle Marktstimmung ist neutral.

Von den insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen aktuell 13 die Aktie als starken Kauf und weitere sieben als Kauf. Elf Experten bewerten das Unternehmen mit “halten”. Insgesamt sind somit rund zwei Drittel (64,52%) optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zum positiven Trend kann das Guru-Rating-Indikator hinzugezogen werden; dieser liegt nun bei 4,06 nach zuvor ebenfalls bei 4,06 (Guru-Rating ALT).

