Vertex: Kurspotenzial von +9,39%

Die gestrige Kursentwicklung von Vertex am Finanzmarkt betrug -0,10%. In der vergangenen Handelswoche lag das Ergebnis bei -1,26%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes schließen lässt.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel von Vertex beträgt 338,99 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +9,39%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,06.

13 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sieben sehen sie optimistisch als “Kauf”. Elf Experten vergeben das Rating “halten”. Damit bleiben insgesamt rund zwei Drittel (64,52%) der Analysten optimistisch eingestellt gegenüber dem Unternehmen.

Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung in Richtung einer positiven Entwicklung.