Vertex: Kurspotenzial von +8,69% - wahres Kursziel bei 356,52 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Vertex eine negative Entwicklung um -1,34%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Ergebnis eine Summe von -0,70%, was auf eine derzeit relativ neutrale Marktlage hindeutet. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 356,52 EUR.

• Vertex mit einer negativen Entwicklung von -1,34%

• Mittelfristiges Kursziel bei 356,52 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +64%

Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnte sich somit für Investoren ein Potenzial in Höhe von circa +8,69% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt neutralen Trends. Dennoch ist die Mehrheit der Analysten positiv gestimmt und bewerten die Aktie als starken Kauf oder halten sie zumindest für interessant. Das Guru-Rating...