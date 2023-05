Vertex: Kurspotenzial von +7,68% auf 338,34 EUR laut Analysten

Die Aktie von Vertex hat gestern im Finanzmarkt eine leichte Aufwärtsbewegung mit einem Plus von +0,11% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen war jedoch ein negativer Trend zu beobachten. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 338,34 EUR und lässt somit ein erwartetes Kurspotenzial in Höhe von +7,68% offen.

Während zwölf Experten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und acht Analysten eher optimistisch sind und zum Kauf raten , halten zehn weitere Marktbeobachter eine neutrale Bewertung für angemessen.

Als Bestätigung dient das “Guru-Rating” welches einen positiven Trend anzeigt und damit die Empfehlungen der Bankanalysten...