Vertex: Kurspotenzial von +7,17%

Die Aktie von Vertex hat am gestrigen Tag eine moderate Kursentwicklung von +0,09% hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,17% erreicht. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Die aktuelle Bewertung spiegelt nicht das wahre Potenzial der Aktie wider. Das mittelfristige Kursziel beträgt 341,34 EUR und würde damit einen Anstieg um +7,17% bedeuten.

• Vertex mit moderatem Anstieg um +0,09%

• Mittelfristiges Kursziel bei 341,34 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +64,52%

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,06.

Trotz des neutralen Trends der jüngsten Marktentwicklung sind die meisten Analysten optimistisch eingestellt und empfehlen die Aktie als starken Kauf oder zumindest als haltenswert. Von insgesamt 31 bewertenden Experten sprechen sich gegenwärtig 13 für einen starken Kauf...