Vertex: Kurspotenzial von 6,21% auf 340,89 EUR

Die Aktie von Vertex hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt und zeigt sich auch gestern mit einem Plus von 0,24% relativ optimistisch. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel bei 340,89 EUR angesetzt.

• Vertex am Finanzmarkt: +0,24%

• Kursziel bei 340,89 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich bei 4.06

Bei einer Umsetzung des vorausgesagten Kursziels könnten die Investoren ein Potenzial in Höhe von +6,21% verzeichnen. Allerdings sehen nicht alle Analysten die derzeitige Entwicklung als positiv an.

Aktuell glauben jedoch immer noch über zwei Drittel der befragten Experten (64,52%) an den Kauf dieser Aktie. Das Guru-Rating bleibt weiterhin unverändert bei gutem Stand mit einer Bewertung von 4.06.

Es bleibt abzuwarten wie sich der Markt entwickelt und welche Ergebnisse für die kommende Zeit...